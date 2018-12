Duitse politieactie vanwege terreuralarm

De Duitse politie is op grote schaal uitgerukt in een onderzoek naar eventuele samenzwering om een aanslag te plegen op het vliegveld van Stuttgart en mogelijk ook andere luchthavens. Aanleiding is volgens Duitse media het verdachte gedrag van mensen onlangs op het vliegveld van Stuttgart en dat van Parijs. Vier verdachten zouden op de vliegvelden hebben gespioneerd en de politie vreest dat ze een terroristische aanslag voorbereidden.

Zeker één van de vier zou behoren tot een jihadistisch netwerk. Hij zou met een auto met kentekenplaten uit (de Duitse stad) Aken naar een Parijs’ vliegveld zijn gegaan. De vier zijn op bewakingscamera’s op luchthavens opgevallen. Zo maakten een vader en een zoon uit Noord-Rijnland-Westfalen foto’s van het vliegveld Paris-Charles-de-Gaulle en liepen ze ook op het vliegveld van Stuttgart verdacht rond.

Toen pogingen om de verdachte vier van de camerabeelden snel te traceren, niet lukten, sloegen de autoriteiten alarm. De veiligheidsmaatregelen op de luchthaven van Stuttgart zijn meteen „kolossaal verscherpt”. Vrijdag zijn vier huiszoekingen verricht in de deelstaten Baden-Württemberg en Noord-Rijnland-Westfalen. Op alle Duitse vliegvelden is inmiddels alarm geslagen.