Duitse politie zoekt dieven 44 ton chocola

De Duitse politie is op zoek naar een paar chocoladieven. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in Freiburg twee aanhangers vol met chocolade gestolen. De 44 ton heeft een waarde van 400.000 euro, meldt de politie van Freiburg.

Een oplegger werd zaterdag teruggevonden, gekoppeld aan een Poolse vrachtwagen, op een parkeerterrein. Alle chocola lag er nog in. De chauffeur zag zich betrapt, rende de snelweg over en verdween.

Ook de tweede aanhanger is gevonden, maar die was vrijwel leeg. De politie zoekt getuigen.