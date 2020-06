Duitse politie zoekt bestuurder gemotoriseerde bank na ongeluk

De politie in de Duitse regio Eichsfeld in Thüringen is op zoek naar de bestuurder van een gemotoriseerde bank. Het voertuig reed maandag met vier mensen aan boord tussen Kefferhausen en Küllstedt in een greppel.

De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Het voertuig was een tot driewieler omgebouwde motor met een dubbele vooras. Daar was een bank opgezet, zodat er vier mensen op konden zitten. Het voertuig had geen geldig kentekenbewijs en had ook geen vergunning om de weg op te mogen.

Op de plek van het ongeluk vond de politie nog een opzittende, die licht gewond was. Getuigen zeggen dat ze vier mensen op de rijdende bank hebben zien zitten.