In Duitsland lopen waarschijnlijk 368 radicale moslims vrij rond tegen tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd. Dat blijkt uit antwoorden van de Duitse regering op vragen van de populistische partij AfD.

In totaal zoekt de politie naar 3151 verdachten van politiek gemotiveerde criminaliteit. Daarvan is tegen 2783 een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd door Interpol en is het niet zeker of zij ook in Duitsland zijn.