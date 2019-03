Duitse politie waarschuwt voor explosieven

De politie in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts waarschuwt bekenden van een inmiddels overleden man voor explosieven die hij mogelijk kan hebben verstopt. Aanleiding is de dood van een arts en de verwonding van twee anderen door explosies afgelopen dagen.

De politie denkt dat een 59-jarige hovenier uit Mehlingen, verantwoordelijk is voor die ontploffingen. De slachtoffers zijn een arts uit Enkenbach-Alsenborn en twee mensen in Otterberg. De laatste twee raakten gewond toen een explosief dat verstopt zat in het hout in hun kachel explodeerde. Hoe het explosief bij de arts afging is niet bekendgemaakt.

Volgens de politie hadden alle slachtoffers een slechte verhouding met de vermoedelijke dader en ruzie met hem gehad. De man overleed volgens Duitse media in de nacht van vrijdag op zaterdag.

De politie roept mensen die persoonlijke of zakelijke relaties met de man hadden op zich te melden.