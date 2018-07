Duitse politie vindt ontvoerde vrouw

De Duitse politie heeft na een klopjacht een 34-jarige vrouw gevonden die door haar ex-vriend was ontvoerd. De man is nog voortvluchtig. Hij nam zijn ex-vriendin mee in Erfurt (Thüringen). De dader stak daarbij een voorbijganger neer. Die 24-jarige man ligt ernstig gewond in het ziekenhuis.

De vermeende ontvoerder, een 41-jarige man oorspronkelijk uit Litouwen, nam zijn ex donderdagochtend vroeg onder bedreiging van een mes mee uit haar woning. De vrouw werd in de loop van de middag gevonden. Ze was lichtgewond.

De politie stuurde onder meer een helikopter de lucht in om te helpen bij de zoektocht. Het toestel cirkelde onder meer boven een treinstation. Ook werden speciale eenheden en hondenbrigades opgetrommeld om te assisteren bij de klopjacht. De zoekactie zorgde voor overlast op het spoor. Het belangrijkste treinstation van de stad moest ongeveer een uur de deuren sluiten.

De politie heeft de zoektocht naar de dader opgeschaald. De autoriteiten roepen burgers op de verdachte vooral niet zelf te benaderen, maar de politie te bellen.