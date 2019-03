Duitse politie vindt drie lijken in woning

De Beierse politie heeft maandag in een eengezinswoning in Mallersdorf-Pfaffenberg, ten zuiden van Regensburg, de lijken van drie volwassenen gevonden. Het gaat om twee vrouwen en een man, die familie van elkaar zijn. Ze zijn hoogstwaarschijnlijk door geweld om het leven gekomen. In verband met de zaak is een 41-jarige verdachte, die ook in het huis woonde, in voorlopige hechtenis genomen.

De slachtoffers, onder wie naar verluidt een ouderpaar, waren vermoedelijk al enkele dagen dood. De precieze oorzaak is nog niet bekend. De politie werd gewaarschuwd door een familielid die zijn verwanten niet kon bereiken en onraad rook. De agenten die een kijkje gingen nemen, braken de deur open en vonden de ontzielde lichamen.