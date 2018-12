Een politieagent in Duitsland heeft zondag een man doodgeschoten in Bochum. De agent wilde samen met een collega de man controleren toen deze een verdacht voorwerp trok. Daarop schoot de agent meerdere keren waardoor de man dodelijk werd getroffen.

De politie in Essen gaat het incident onderzoeken. Dat moet de onafhankelijkheid van het onderzoek garanderen. Waarom de politieagenten werden opgeroepen, is nog onduidelijk. De identiteit van de man is nog niet vrijgegeven.