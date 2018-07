Duitse politie schiet bij mannen met bijlen

De politie in het Duitse Düsseldorf heeft bij twee verschillende incidenten mannen met bijlen tot bedaren moeten brengen door waarschuwingsschoten. In het ene geval stond een agressieve buurman met bijl voor de deur van een vrouw, in het andere bedreigde een man een groep mensen op straat, meldden Duitse media.

De vrouw belde het alarmnummer toen de 71-jarige buurman met de bijl tegen haar voordeur sloeg. De politiemensen werden bij aankomst ook door de man bedreigd. Nadat pepperspray hem niet tot kalmte had gedwongen, loste een politieman twee waarschuwingsschoten waarna de man kon worden overmeesterd.

Bij het andere incident stapte een boze passagier van een personenauto gewapend met bijl uit bij een halte van de tram. Hij had ruzie gekregen met een groep die daar stond. Toen de gealarmeerde politie arriveerde, waren al twee mensen gewond door het handgemeen dat was ontstaan. Omdat ook hier pepperspray niet hielp, loste de politie een waarschuwingsschot. De man legde de bijl daarna op de grond, aldus de politie zaterdag.