Een machinepistool gemaakt van lego heeft de politie in het Duitse Ludwigshafen in actie gebracht. Buurtbewoners hadden iemand met het „wapen” in een woning gezien.

Toen speciale eenheden arriveerden troffen deze twee mannen van 19 en 23 in het huis. De jongste had het zwarte „legogeweer” in handen dat volgens de politie sterk leek op een echt wapen. Hij wordt vervolgd wegens overtreding van de wapenwet.