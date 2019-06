Duitse politie rolt internetdrugswinkel op

De Duitse politie heeft een grote internetwinkel voor synthetische drugs opgerold. Er zijn elf mensen gearresteerd, onder wie een 26-jarige hoofdverdachte, aldus de politie vrijdag.

Onder de verdachten is ook een 43-jarige Nederlander. Hij werd in februari opgepakt toen hij 14 kilo drugs in Nederland had opgehaald en in Hamburg had afgeleverd. Bijna twee weken later werd een Duitser opgepakt die zou hebben geregeld dat de drugs vanuit Nederland werden gesmokkeld.

De winkel handelde onder de naam Chemical Revolution. Bij huiszoekingen op diverse adressen werden grote hoeveelheden amfetamine, cannabis, MDMA, cocaïne, heroïne, xtc-pillen en LSD in beslag genomen. Het onderzoek van de politie heeft meer dan een jaar geduurd. De Duitse hoofdverdachte woonde op het Spaanse eiland Mallorca en werd in mei aangehouden toen hij naar Duitsland reisde.

Chemical Revolution was sinds september 2017 in de lucht. Kopers betaalden met virtueel geld, zoals bitcoins. De verdachten zouden ook via de eerder opgerolde marktplaats Wall Street Market drugs hebben verkocht.