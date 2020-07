Duitse politie pakt serieverkrachter op

De Duitse politie heeft na een klopjacht een vermoedelijke serieverkrachter opgepakt. De 30-jarige man wordt verdacht van acht verkrachtingen in de afgelopen vijf weken.

De klopjacht kwam op gang na de jongste verkrachting dinsdag. Het slachtoffer was een vrouw die aan het joggen was en in een stuk bos tussen Babelsberg en Dreilinden in de deelstaat Brandburg werd aangevallen.

De politie beschikte over duidelijke beelden van de man van de bewakingscamera van een treinstation en kreeg ongeveer 300 tips van de bevolking, aldus Duitse media woensdag.