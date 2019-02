Duitse politie pakt meer mensensmokkelaars

De federale politie heeft in 2018 in Beieren veel meer mensensmokkelaars gepakt dan het jaar ervoor. Ze hielden liefst 675 verdachten aan, een toename van 42 procent. Dat heeft een woordvoerder van het directoraat München dinsdag gezegd.

In december werd al duidelijk dat de zuidelijke deelstaat goed zou zijn voor meer dan de helft van alle arrestaties in Duitsland wegens dit vergrijp. In totaal werden 15.100 migranten gesnapt bij de grens naar Beieren, 22 procent minder dan in 2017. Ongeveer 6200 illegalen werden meteen teruggestuurd, meestal omdat ze geen geloofwaardig verhaal hadden om asiel te kunnen krijgen.

De smokkelaars vragen exorbitant veel geld voor hun diensten. „Het gaat vaak om bedragen van vier tot vijf cijfers per persoon”, aldus de zegsman. Mogelijk nemen migranten vaker criminelen in de arm om hen Duitsland binnen te loodsen nu de grensbewaking is verscherpt.