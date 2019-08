Duitse politie pakt 8-jarige joyrider

De Duitse politie heeft niet ver van de plaats Soest een wel erg jonge joyrider gepakt. De achtjarige jongen was met de auto van zijn moeder een stukje gaan rijden. De moeder meldde zich rond half een ’s nachts bij politie met de boodschap dat haar zoon er met de auto vandoor was gegaan.

Agenten troffen de jongen vervolgens aan op een parkeerplaats langs de A44 op zo’n 8 kilometer van de ouderlijke woning. Hij was met 140 kilometer per uur over de snelheid geraasd en zette de auto aan de kant toen hij zich niet zo lekker voelde. Dat deed de jongen overigens keurig. Met knipperende gevarenlichten stond de auto in een hoek van de parkeerplaats. De plek had hij beveiligd met een gevarendriehoek.

„Ik wilde alleen maar een stukje rijden”, gaf de jongen als verklaring voor het avontuur.