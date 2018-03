Duitse politie ontdekt ontvoerde vrouw

De Duitse politie heeft min of meer door toeval een einde gemaakt aan een ontvoering. Na een lange en wilde achtervolging van een bestelauto door Beieren ontdekten de politiemensen achterin het voertuig een vastgebonden 27-jarige vrouw.

Ze bleek twee dagen eerder door haar ex in de buurt van de plaats Gieβen te zijn meegenomen. Ze werd door hem overmeesterd en onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen in de auto te klimmen. De 30-jarige man zou de vrouw de dagen daarna seksueel hebben misbruikt.

De politie wilde de bestelwagen aanhouden omdat het kenteken van de auto verdacht overkwam. In plaats van de stoppen gaf de man echter gas waarna een kilometerslange achtervolging begon. Daarbij ramde de bestelwagen drie politiewagens. Op een bosweg bij Würzberg stopte hij en vluchtte hij te voet. Hij kon snel worden gepakt. Niemand raakte gewond.