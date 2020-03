Duitse politie onderzoekt diefstal van mondmaskers

Uit een ziekenhuis in het Nedersaksische Sulingen zijn 1200 mondmaskers verdwenen. Ze zaten verpakt in twintig dozen die waren opgeslagen in een ruimte bij een operatiezaal. De opslag is niet voor iedereen toegankelijk is, zei een politiewoordvoerder maandag.

De maskers waren bestemd voor medisch personeel dat in operatiezalen werkt. De waarde van zo’n masker is normaal gesproken maar een paar cent, maar mondmaskers zijn als gevolg van het nieuwe coronavirus inmiddels moeilijk te krijgen.

Duitsland telt momenteel circa 150 gevallen van het nieuwe coronavirus. In de deelstaat Nedersaksen is nog maar een besmetting geconstateerd.