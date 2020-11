De Duitse politie onderzoekt de dood van acht bejaarden door corona in een verpleeghuis. Mogelijk werden de hygiënemaatregelen niet goed nageleefd.

In het bejaardenhuis in de Beierse gemeente Grosswallstadt bleken 39 van de 41 bewoners positief. Daarnaast waren 20 van de 34 personeelsleden besmet met corona. De bejaarden stierven allemaal binnen twee weken na of met een infectie, melden Duitse media.

In een Berlijns verpleeghuis bezweken onlangs vijftien bewoners na een corona-uitbraak.