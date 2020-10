Duitse politie neemt wapens en Wehrmacht-uitrusting in beslag

De politie in de Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg heeft donderdag invallen gedaan in zeventien huizen na een tip over een groep mensen die oorlogsspelletjes speelde met Wehrmacht-uniformen en -uitrusting en verboden wapens.

Zo’n vierhonderd agenten namen computers, wapens, munitie, uniformen, voertuigen en emblemen in beslag. Explosievenexperts onderzochten in beslag genomen granaten en twee werden gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Onderzocht wordt nog of alle in beslag genomen wapens echt zijn.

Negentien personen worden verdacht van overtreding van de wapenwet. De mannen en vrouwen, tussen 27 en 77 jaar, hadden geen vergunningen voor de bijeenkomsten of om wapens te dragen, aldus de politie. De verdachten zijn voorlopig vrijgelaten.

De minister van Binnenlandse Zaken van Baden-Württemberg, Thomas Strobl, noemde de operatie een krachtige „slag tegen extremistische pogingen” en kondigde een grondig onderzoek aan.