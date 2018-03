Duitse politie lost 26 jaar oude moord op

De Duitse politie heeft met de arrestatie van een 65-jarige man in Berlijn een ruim 26 jaar oude kindermoord opgelost. De aangehouden vrachtwagenchauffeur heeft volgens Duitse media inmiddels bekend dat hij in augustus 1991 de toen tienjarige Stephanie Drews bij Weimar heeft vermoord.

De man had het kind aangesproken en meegenomen toen zij aan het spelen was in een park in Weimar in de deelstaat Th├╝ringen. Haar lichaam werd twee dagen later onder een 53 meter hoge brug in de A4 bij Hermsdorf gevonden waar zij door de man af was gegooid. Ze was vlak voor haar dood verkracht.

De politie sloot het dossier al die jaren nooit en bleef op jacht op de dader. Eind vorig jaar kreeg het onderzoek een nieuwe impuls toen een getuige zich meldde met nieuwe aanwijzingen. Daarna kwamen de speurneuzen op het spoor van de vrachtwagenchauffeur. Hij werd zondag in zijn woning in Berlijn gearresteerd. Hij verzette zich tevergeefs met een ijzeren staaf en raakte lichtgewond.

De politie onderzoekt of de man betrokken was bij andere kindermoorden.