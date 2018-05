Duitse politie lokt verdachte naar bureau

De Duitse autoriteiten hebben een verdachte met een truc naar het politiebureau gelokt. De man ontdekte dat zijn slot was vervangen en vond een boodschap dat hij zijn nieuwe sleutel kon afhalen bij de politie.

De 41-jarige verdachte was eerder nog door een raam gevlucht toen agenten in Alsdorf (Noordrijn-Westfalen) bij hem voor de deur stonden. Daarop verving een slotenmaker het slot op de voordeur. Agenten lieten de volgende boodschap achter: „Uw slot is vervangen. De nieuwe sleutel kan worden opgehaald op het politiebureau.”

De man stapte vervolgens naar de politie om zijn nieuwe sleutel in ontvangst te nemen. „Die kreeg hij, evenals een nieuw onderkomen: een politiecel”, meldt de politie vrijdag. Het nog onduidelijk wat de man op zijn kerfstok zou hebben.