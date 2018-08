Duitse politie arresteert terreurverdachte

De Duitse autoriteiten hebben een man opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een bomaanslag. De politie arresteerde de 31-jarige Rus Magomed-Ali C. in Berlijn. De recherche kreeg daarbij steun van anti-terreureenheid GSG 9, meldt het Openbaar Ministerie in Karlsruhe.

Onderzoekers hebben ook de woning van C. doorzocht. Hij wordt ervan verdacht te hebben samengewerkt met een man die momenteel in Frankrijk vastzit. Deze Clément B. had vorig jaar bij zijn aanhouding meerdere vuurwapens en 3 kilo van de springstof TATP bij zich.

Het is onduidelijk waar en wanneer de aanslag precies had moeten plaatsvinden. Het doel zou zijn geweest een groot aantal mensen te doden of verwonden, zegt het OM.