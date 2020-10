Duitse politici ruziën over reisbeperkingen

De politiek in Duitsland ruziet over binnenlandse reisbeperkingen. Een nieuwe regel die bepaalt dat inwoners uit risicogebieden niet in andere delen van het land mogen overnachten, werd donderdag door twee van de zestien deelstaten verworpen. In Duitsland werd diezelfde dag een recordaantal aan nieuwe besmettingen gemeld.

De maatregel werd vorige week opgesteld, maar niet alle leiders van de deelstaten zijn het met het overnachtingsverbod eens. Woensdag eisten verschillende deelstaatpremiers van bondskanselier Angela Merkel dat ze een streep zet door de maatregel. Zij beloofde het verbod na de herfstvakantie te heroverwegen.

De deelstaat Saksen doet niet mee aan het verbod en een rechtbank in Baden-Württemberg heeft het verbod voorlopig opgeschort.

Critici vinden de beperking van de bewegingsvrijheid niet houdbaar. Zij stellen ook dat er onvoldoende bewijs is dat er veel besmettingen plaatsvinden in hotels.

De maatregel geldt voor bewoners van regio’s waar een bepaalde besmettingsgrens is bereikt. Een inwoner van zo’n risicovolle regio mag dan wel overdag naar een andere regio reizen. Overnachten mag alleen als de reiziger twee weken in quarantaine is geweest of negatief getest is op corona.