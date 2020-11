Duitse persdienstmedewerker aangeklaagd voor spionage

Een medewerker van de persdienst van de Duitse regering wordt aangeklaagd voor spionage. De in Egypte geboren man (66) zou jarenlang informatie hebben doorgespeeld aan de geheime dienst in zijn vaderland. De man zit niet vast. Hij wordt berecht in Berlijn.

De Duitse geheime dienst maakte in juli melding van de spionagezaak. Het onderzoek naar de man die sinds 1999 voor de persdienst werkte, begon een klein jaar geleden.

Volgens aanklagers werkte hij op zijn minst sinds juli 2010 voor de Egyptische geheime dienst (GIS) nadat hij was gerekruteerd door de ambassade van Egypte in Berlijn. Zij denken overigens niet dat hij ooit toegang heeft gehad tot vertrouwelijke overheidsinformatie.

Het ging de Egyptische geheime dienst vooral om informatie over Egyptische oppositieleden in Duitsland, met speciale aandacht voor leden van de Moslim Broederschap. De vermeende spion zou Duitse mediaberichten hebben beoordeeld en doorgegeven. Volgens justitie heeft hij de GIS de naam van een mogelijke bron doorgespeeld, maar een rekruteringspoging leverde vijf jaar geleden niets op. Als tegenprestatie kreeg de moeder van de man een pensioen van de Egyptische overheid.