Duitse partijen praten verder over coalitie

De Duitse partijen SPD en CDU/CSU zijn het eens geworden om een nieuwe fase in te gaan voor het formeren van een regering. Het zijn echter nog steeds verkennende gesprekken en geen formele onderhandelingen. De partijen hebben woensdag overleg gevoerd over voortzetting van de gesprekken.

SPD-leider Martin Schulz zei woensdag dat er een goede werkbasis is bereikt „op grond waarvan zondag verkennende gesprekken kunnen beginnen”. De CDU van Angela Merkel liet al weten een stabiele regering met de SPD te willen formeren. De sociaaldemocraten willen na het verkennend overleg pas het besluit nemen of ze daadwerkelijk over een nieuwe regering gaan onderhandelen.

De SPD wilde na de verloren verkiezingen niet deelnemen in een nieuwe regering, maar kwam weer in beeld toen onderhandelingen tussen CDU/CSU, de Groenen en de liberale FDP stukliepen.