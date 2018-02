Duitse partijen onderhandelen maandag verder

De onderhandelingen over een nieuw Duits kabinet tussen de SPD en de CDU/CSU gaan maandag verder. Dat heeft de SPD laten weten. Het lag aanvankelijk in de bedoeling om de onderhandelingen zondag af te ronden maar de partijen zijn het over enkele onderwerpen nog niet eens geworden.

De leider van de SPD Martin Schulz en bondskanselier Angela Merkel (CDU) lieten zondag voorafgaand aan de nieuwe ronde gesprekken al doorschemeren dat het lastige onderhandelingen zouden worden. Er zijn volgens Duitse media nog verschillen van mening over de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg.