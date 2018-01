Duitse partijen bijna klaar met verkenning

De Duitse christendemocraten en sociaaldemocraten ronden donderdag naar verwachting hun verkennende gesprekken af in Berlijn. Bondskanselier Angela Merkel (CDU) voorspelde dat het een „zware dag” zal worden. Ze erkende dat „mensen verwachten dat we oplossingen vinden”.

Ook de leider van de sociaaldemocratische SPD, Martin Schulz, stelde dat „we nog grote hindernissen moeten wegwerken”. Hij sprak de hoop uit de gesprekken met Merkel en CSU-leider Horst Seehofer donderdagavond te kunnen afronden.

De gesprekken begonnen zondag. Ze dienen om af te tasten of het zinvol is verder te praten over het vormen van een regering. Bondskanselier Merkel onderhandelde na de verkiezingen aanvankelijk met de liberale FDP en de Groenen, maar dat liep op niets uit. De SPD wilde na een verkiezingsnederlaag eigenlijk oppositie voeren, maar stemde uiteindelijk toch in met overleg.