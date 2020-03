De Duitse regeringspartij CDU heeft de belangrijke partijbijeenkomst van 25 april uitgesteld vanwege het rondwarende coronavirus. Tijdens de speciale bijeenkomst zou een nieuwe partijvoorzitter worden gekozen.

Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld. Er zijn zestien kandidaten om Annegret Kramp-Karrenbauer op te volgen en later eventueel Angela Merkel als bondskanselier. Van drie kandidaten is de naam bekend.