Duitse paraglider maakt turbulente vlucht boven Oostenrijks meer

Een Duitse paraglider heeft boven het Traunmeer in Oostenrijk een zeer turbulente vlucht achter de rug. De man was zaterdag na zijn start vanaf de 1004 meter hoge Grünberg in een onweersbui terechtgekomen en werd zo’n 1300 tot 1500 meter de lucht in getrokken. Verschillende mensen hadden het zien gebeuren en alarm geslagen, meldt de Oostenrijkse politie.

De man dreef vervolgens af naar het zuiden richting de top van de berg Traunstein. Daar kwam hij in een tweede onweerswolk terecht en werd hij acht kilometer naar het westen geblazen. Hij kon uiteindelijk landen in Altmünsterm, aan de andere kant van het Traunmeer. „De man overleefde de veertig zeer turbulente minuten zonder enige verwondingen te hebben opgelopen”, aldus de politie.