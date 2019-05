Duitse parachutisten omgekomen

Twee parachutisten zijn om het leven gekomen in Bad Saulgau in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Ze stortten na uit een vliegtuig te zijn gesprongen neer op het lokale vliegveld.

De toedracht van het ongeluk is nog niet duidelijk, zei een woordvoerder van de politie. De mannen van 32 en 49 jaar waren geen beginners. Of hun parachutes niet goed opengingen of dat een botsing in de lucht tot de crash leidde, moet nog worden onderzocht. Het is wel zeker dat ze individueel sprongen en dat het geen tandemsprong was, waarbij twee springers aan een scherm hangen.