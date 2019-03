De vroegere minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland Klaus Kinkel is overleden. Hij is 82 jaar geworden. Kinkel was van 1992 tot 1998 buitenlandminister in de regering van bondskanselier Helmut Kohl.

Kinkel volgde in 1992 Hans-Dietrich Genscher op. Daarvoor was hij ruim een jaar minister van Justitie. Naast zijn ministerschap was hij tussen 1993 en 1995 bondsvoorzitter van zijn partij, de liberale FDP.