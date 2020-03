Duitse online-calculator houdt voorraad wc-papier bij

Mensen die zich zorgen maken over of ze wel genoeg toiletpapier hebben tijdens een eventuele lockdown, kunnen terecht op de Duitse website Blizrechner.de. Die kan via de toiletpapiercalculator vertellen hoe lang de voorraad zal duren.

Toiletpapier is een van de producten die het winkelend publiek wereldwijd heeft gehamsterd wegens de coronacrisis. De website kan het winkelend publiek geruststellen dat ze genoeg hebben. Mensen kunnen invoeren hoeveel rollen ze hebben en hoe vaak ze naar het toilet gaan. Verder kunnen het aantal vegen per toiletbezoek, het aantal velletjes per keer, het aantal gezinsleden en het geschatte dagen thuiszitten worden ingevuld.

Iemand met bijvoorbeeld een voorraad van tien rollen, die de typische hoeveelheid papier drie keer per dag gebruikt, zou 53 dagen kunnen overleven, zo staat er. Dat is 39 dagen langer is dan de aanbevolen veertiendaagse quarantaine voor mensen met symptomen.

De website biedt ook enkele alternatieven voor toiletpapier voor het geval de schappen in de supermarkt leeg zijn: „Washandjes, stroken oude lappen en zelfs een snelle douche zijn allemaal goede opties. Maar wees voorzichtig met het doorspoelen van de keukenrol, want die zou het toilet kunnen verstoppen”