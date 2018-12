Duitse NS raadt maandag ‘treinen’ in NRW af

De Duitse spoorwegen, die Deutsche Bahn, raden reizigers af maandag in de westelijke deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen (NRW) met de trein te reizen. Vakbonden hebben ‘waarschuwingsstakingen’ aangekondigd en die treffen volgens de spoorwegen vooral NRW, dat onder meer grenst aan onze provincies Limburg, Gelderland en Overijssel.

De spoorwegen vrezen dat de acties van de spoorwegvakbond EVG tot het uitvallen van treinen en tot vertragingen gaan leiden. Reizigers die met de trein naar of vanuit NRW willen, kunnen dat beter zondagavond of maandag na de stakingsacties doen. De EVG heeft de onderhandelingen met de spoorwegen over de arbeidsvoorwaarden zoals een loonsverhoging van 7,5 procent afgebroken en werkonderbrekingen aangekondigd. Die beginnen maandagochtend om 05.30. Verdere details ontbreken.