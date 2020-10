Duitse natuurbeschermers willen geen coronacruises in Waddenzee

Duitse natuurbeschermers waarschuwen voor de groeiende tendens om in de Waddenzee cruises te houden. Het Waddengebied, dat zich uitstrekt van Nederland tot Denemarken, is steeds meer in trek omdat traditionele cruisebestemmingen door corona taboe zijn.

Door de coronapandemie zijn grote rederijen op zoek naar nieuwe bestemmingen dichterbij. Blijkbaar hoort de Waddenzee met zijn eilanden daar nu ook bij, constateren de activisten van Schutzstation Wattenmeer.

De eerste cruises vonden al plaats. Schepen van Hapag Lloyd bijvoorbeeld legden aan bij het eiland Borkum, dat voor de kust van de Nederlandse provincie Groningen ligt. Andere rederijen staan in de startblokken.

De Waddenzee is Unesco Werelderfgoed, benadrukken de natuurbeschermers. Ze vinden dat de grote cruisemaatschappijen er niets te zoeken hebben. Het is er sowieso al druk door toeristen. Daarnaast: grote schepen kunnen door hun diepgang niet direct de kades van de Noordzee-eilanden aandoen. Passagiers moeten in rubberboten aan land worden gebracht, wat voor extra onrust zou kunnen zorgen in beschermde gebieden.