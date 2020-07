Duitse motorrijders betogen tegen nieuwe plannen geluidsoverlast

Ongeveer 20.000 motorrijders hebben in Duitsland gedemonstreerd tegen plannen voor strenge regelgeving voor de beperking van geluidsoverlast veroorzaakt door motoren. De Duitse bondsraad, een soort Eerste Kamer maar mét bevoegdheden om zelf wetsvoorstellen in te dienen, werkt aan een strenge beperking van het lawaai.

De plannen van de bondsraad zijn nog niet af, maar motorrijders vrezen het ergste. Zo zou straks een motor bijvoorbeeld niet meer geluid mogen produceren dan een grasmaaier. De bondsraad denkt ook over een totaal verbod op motorrijden op zon- en feestdagen.

In Stuttgart verstoorden naar schatting 8000 motorrijders met hun protest het verkeer en in München ongeveer 6000. In andere steden zoals Dresden, Friedrichshafen, Schwerin en Wiesbaden betoogden ook talrijke motorrijders tegen de plannen van de bondsraad. Een reeks Duitse gemeenten zijn in het geweer gekomen tegen motorrijders, omdat ze te veel lawaai zouden maken. De discussie woedt ook in Nederland. Het soms opvallende geluid van motoren is ook weer onder de aandacht gekomen, toen het verkeer relatief kalm was door de vele coronamaatregelen.