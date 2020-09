Duitse moeder die kinderen doodde overmand door scheidingsemoties

Onderzoekers in Duitsland vermoeden dat de alleenstaande moeder die woensdag of donderdag vijf van haar zes kinderen in de stad Solingen om het leven bracht, overmand was door emoties na de scheiding van haar man. Volgens justitie waren de drie meisjes en twee jongens gedrogeerd voordat ze werden gewurgd of op een andere manier stikten.

De 27-jarige vrouw was een jaar geleden gescheiden van de man van wie ze vier kinderen had. De gedode kinderen zijn drie meisjes van 1, 2 en 3 jaar en twee jongens van 6 en 8. Een jongen van 11 jaar overleefde het gezinsdrama omdat hij op school was.

De jongen was wel bij zijn moeder toen die na het doden van de kinderen naar het nabijgelegen Düsseldorf reisde om zich daar voor de trein te werpen. Ze raakte zwaargewond en ligt in een ziekenhuis. Ze kon nog niet worden verhoord door de politie.

De vrouw had haar moeder in een WhatApp-bericht verteld dat ze haar kinderen had gedood. De oma van de kinderen alarmeerde daarop de politie.

Volgens de onderzoekers zijn de kinderen tussen woensdagmiddag en donderdagmiddag om het leven gebracht. De hulpdiensten moesten de deur van de woning in een flat intrappen om binnen te komen. Het gezin was bekend bij de jeugdzorg in Solingen. Volgens de gemeente was nooit sprake geweest van gevaar voor de kinderen

De zes kinderen van het gezin stammen van drie vaders. Die zijn geen verdachten in de zaak.