Duitse minister ziet terugkeer wintersporters als bron corona

De Duitse minister van Gezondheid Jens Spahn ziet in de terugkerende wintersporters een van de oorzaken van de huidige snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus. „De huidige omvang van de uitbraak heeft veel te maken met de terugkeer van skivakanties”, aldus de bewindsman. Hij denkt hetzelfde over de uitbraak in het noordelijke buurland Denemarken.

Het risico dat in de skigebieden is ontstaan mag niet worden onderschat, volgens Spahn. Hij heeft Duitsers die nu uit skigebieden terugkomen opgeroepen indien mogelijk twee weken thuis te blijven. Spahn doelt op onder meer de Italiaanse Alpen, Oostenrijk en Zwitserland. Duitsland heeft de grenzen met buurlanden, behalve België en Nederland, gesloten voor niet-Duitsers.