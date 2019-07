Duitse minister wil vrijlating Rackete

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft maandag om de vrijlating gevraagd van de kapitein van het schip Sea-Watch 3, Carola Rackete (31). Rackete is in Italië aangehouden nadat ze met de boot met tientallen voor de Libische kust uit zee opgepikte migranten de Italiaanse wateren en vervolgens de haven Lampedusa binnenvoer. Ze deed dit ondanks de pogingen van de kustwacht dat te belemmeren.

Maas wil niet dat „reddingsacties op zee worden gecriminaliseerd”. De Duitse president Frank-Walter Steinmeier liet zich zondag in soortgelijke bewoordingen uit. Maar de Italiaanse regering meent dat de activiteiten van onder meer deze Duitse organisatie Sea-Watch mensensmokkel uitlokken. De bemanning pikt mensen op uit zee bij de kust van Libië en vaart dan naar Italië of Malta. Voor minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini is het prioriteit geen illegale migranten meer op te nemen en hij voert „een beleid van gesloten havens”.

Rackete is op Sicilië aangekomen om in Agrigento voor een onderzoeksrechter te verschijnen. Ze riskeert 10 jaar cel omdat ze volgens de aanklagers medeplichtig zou zijn aan mensensmokkel en instructies van politie en kustwacht heeft genegeerd. De onder Nederlands vlag varende Sea-Watch 3 is in beslag genomen.