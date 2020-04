‘Duitse minister wil eisen stellen aan reizen uit ons land’

Ook langs de Nederlandse grens moeten in Duitsland strenge eisen worden gesteld aan mensen die het land binnen willen. Dat moet helpen de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dit vindt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer volgens het weekblad Der Spiegel.

Duitsland heeft half maart strenge beperkingen afgekondigd voor het reizen vanuit Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland. Dat zou moeten worden uitgebreid naar Nederland, België, Polen en Tsjechië. Seehofer komt volgens Der Spiegel maandag ook met het plan dat iedereen die Duitsland per vliegtuig binnenkomt, twee weken in quarantaine moet.

Er heerst volgens het Duitse persbureau DPA onenigheid binnen de regering van christendemocraten en sociaaldemocraten over dergelijke plannen. Een woordvoerder van het ministerie van Seehofer zei vrijdag dat er „momenteel geen aanleiding is het huidige beleid (aan de grenzen) te veranderen”.

Christendemocraten steunen Seehofer en vinden het krankzinnig dat er nog steeds geen nationale aanpak is en dat niet overal mensen die het land binnenkomen medisch worden nagekeken. Dagelijks komen naar schatting 20.000 mensen de Bondsrepubliek binnen uit landen waar ze mogelijk het coronavirus hebben opgedaan.

Langs de streng gecontroleerde grenzen met de vijf in maart geselecteerde buurlanden zijn inmiddels ongeveer 60.000 mensen teruggestuurd, omdat ze geen goede reden zouden hebben gehad om naar Duitsland te komen, aldus Der Spiegel.

Het weekblad meldt dat ‘het coronakabinet’ maandag over de plannen van Seehofer praat. Als die worden uitgevoerd, dienen ook Nederlanders die naar Duitsland gaan „ernstige redenen” te hebben om naar het buurland te reizen. Om België in te komen, moeten Nederlanders al kunnen aantonen dat hun reis noodzakelijk is. Veel kleinere wegen over de Belgische grens zijn inmiddels afgesloten.