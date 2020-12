Duitse minister waarschuwt voor snelle terugtrekking Afghanistan

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft gewaarschuwd dat de NAVO het vredesproces in Afghanistan niet in gevaar moet brengen door te snel troepen terug te trekken. „Als NAVO-partners willen we garanderen dat verdere troepenreducties in Afghanistan zijn gekoppeld aan duidelijke voorwaarden”, benadrukte minister Heiko Maas in de aanloop naar een digitale top van het bondgenootschap. „Om veilig te stellen wat we al hebben bereikt, moeten we niet overhaast optreden.”

Duitsland is een van de landen die nog troepen heeft gelegerd in Afghanistan. Eerder deed ook Nederland mee aan een missie in dat Aziatische land. Daar probeerden de Verenigde Staten bijna twee decennia om de radicaal-islamitische Taliban te verslaan. De regering van de Amerikaanse president Donald Trump sloot uiteindelijk een deal met die opstandelingen. Dat akkoord moest de weg vrijmaken voor de geleidelijke terugtrekking van buitenlandse troepen.

De Taliban beloofden in ruil voor die toezegging terrorisme te verwerpen en met de Afghaanse regering te onderhandelen over vrede. Dat overleg is nog gaande. Trump heeft ondertussen de verkiezingen verloren en besloot vorige maand om op de valreep nog zo’n 2000 van de 4500 Amerikaanse troepen in Afghanistan terug te trekken. Die terugtrekking moet midden januari zijn afgerond, vlak voordat Trump de macht moet overdragen aan de Democraat Joe Biden.