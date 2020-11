Duitse minister voert doctorstitel niet meer na plagiaatverwijt

De Duitse minister van Familiezaken Franziska Giffey zal de doctorstitel niet meer voeren na beschuldigingen van plagiaat in haar proefschrift, heeft een partijgenoot van de SPD vrijdag laten weten. Volgens mede-sociaaldemocraat Iris Spranger wil de minister voorkomen dat de partij of haar familie schade lijdt.

De Vrije Universiteit van Berlijn, waar Giffey haar doctorstitel haalde, liet afgelopen week weten een eerdere reprimande in te trekken. Giffey promoveerde in 2010. Negen jaar later werd ze ervan beschuldigd dat ze het werk van anderen in delen van haar proefschrift heeft overgeschreven.

Giffey is niet de eerste Duitse minister die van plagiaat is beschuldigd. In 2011 stapte minister van Defensie Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) op nadat hij was beschuldigd van plagiaat.