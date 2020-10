Duitse minister van Volksgezondheid test positief op corona

De Duitse minister van Volksgezondheid is positief getest op het coronavirus. De 40-jarige Jens Spahn is thuis in isolatie gegaan, meldt zijn departement. Hij kampt volgens Duitse media met verkoudheidssymptomen. De regeringsleden hadden woensdag een overleg, maar dat betekent niet dat alle ministers in quarantaine hoeven, beklemtoonde een regeringswoordvoerder.

De christendemocraat Spahn geldt als het boegbeeld van de Duitse strijd tegen corona. Het land doet het relatief goed, met in verhouding minder zieken en doden dan omliggende landen. De sterftecijfers zijn in het land in de statistieken tot 20 oktober dit jaar over het algemeen vergelijkbaar met het afgelopen jaar.

Het aantal geconstateerde besmettingen stijgt er echter momenteel weer snel. Het meeste coronabeleid wordt in de deelstaten gemaakt. Noordrijn-Westfalen heeft de mondkapjesplicht bijvoorbeeld woensdag weer verscherpt. Vanaf de vijfde klas moeten scholieren mondkapjes ook op school op. Die verplichting begint na de herfstvakantie en duurt waarschijnlijk tot de kerstvakantie. Het virus is niet erg gevaarlijk voor scholieren.

De bondsrepubliek heeft 383.000 besmettingen vastgesteld en circa 10.000 patiënten zijn er volgens de autoriteiten aan bezweken. Onder hen waren tot en met 20 oktober slechts vijf patiënten jonger dan 20 jaar. Bijna 8400 personen waren ouder dan 70 jaar.