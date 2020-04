Duitse minister van Binnenlandse Zaken wil langer grenscontroles

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer wil dat de grenscontroles tot 15 mei worden verlengd. Een voorstel daartoe wordt donderdag door het crisiskabinet besproken, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Daarna staat nog een overleg met de minister-presidenten van de grensdeelstaten op de planning.

De controles aan de Duitse buitengrenzen werden medio maart ingevoerd en lopen op 4 mei af. Wie geen Duitser is of in Duitsland woont, moet sinds de grenscontroles zijn ingesteld een „dringende reden” hebben om de Bondsrepubliek nog binnen te komen.

De controles vinden plaats bij de grenzen met Oostenrijk, Frankrijk, Luxemburg, Denemarken en Zwitserland. Grensovergangen met Nederland en België worden niet bewaakt. Wel zijn controles het een gebied tot 30 kilometer voorbij de grens geïntensiveerd.

Uitzonderingen worden daarbij nog wel gemaakt voor mensen met het burgerschap van de Europese Unie en vrachtwagenchauffeurs. Sinds 10 april moet iedereen die na een meerdaags verblijf in het buitenland naar Duitsland terugkeert twee weken in thuisisolatie gaan. De overheid raadt de Duitsers streng af om naar het buitenland te reizen.

Normaal gesproken zijn er geen grenscontroles binnen de Schengenzone. Meerdere landen die het Verdrag van Schengen hebben ondertekend, maakten de laatste jaren echter gebruik van uitzonderingsmogelijkheden om toch tijdelijk te kunnen controleren aan hun grenzen.