Duitse minister Scholz wil leider SPD worden

De Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz, wil toch de voorzitter van de SPD (Sociaaldemocratische Partij van Duitsland) worden. Scholz hield zich op de achtergrond, maar volgens Duitse media is hij van gedachten veranderd, omdat er zich nog steeds geen heel bekende ‘gezichten’ van de partij zijn opgestaan om de SPD leiding te geven. Een nieuwe leider moet voorkomen dat de oudste politieke partij van het land nog verder afzakt in het aanzien van de kiezers.

De SPD kreeg aan het begin van de eeuw (verkiezingen 2002) nog in 38,5 van de kiezers achter zich. In een recente peiling is dat nu 12 procent.

De 61-jarige Scholz geldt als een voorstander van de coalitie met de christendemocraten die de ‘Grote Coalitie’ wordt genoemd. Volgens bronnen in de SPD is hij niet van plan af te treden als minister van Financiën als hij in oktober tot partijleider wordt gekozen. De 430.000 SPD-leden kiezen in de herfst een nieuwe leiding.