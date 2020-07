Duitse minister: nooit meer een nieuw Srebrenica

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft benadrukt dat een massamoord zoals in Srebrenica nooit meer mag plaatsvinden. Het is 25 jaar geleden dat Bosnisch-Servische troepen daar zo’n 8000 moslimmannen en -jongens om het leven brachten.

Minister Heiko Maas stelde in een verklaring dat de genocide „bijna onder de ogen van de wereld” plaatsvond. „Vandaag zijn we in onze harten en gedachten bij de slachtoffers van de genocide in Srebrenica en hun verwanten.”

De massamoord vond plaats tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Troepen van generaal Ratko Mladić liepen Srebrenica in 1995 onder de voet. Zij voerden de vrouwen en kinderen af in bussen en brachten vervolgens duizenden mannen om het leven. „We zijn het erover eens: Srebrenica mag zich nooit herhalen”, zei Maas.

De massamoord in Srebrenica wordt gezien als de ernstigste oorlogsmisdaad in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Het bloedbad wordt zaterdag herdacht in Nederland en Bosnië en Herzegovina. In het Bosnische Potocari worden aan het begin van de middag lichamen begraven van slachtoffers die recent zijn geïdentificeerd.