Duitse minister naar ziekenhuis na podiumval

De Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier is gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij van een podium is gevallen. Hij is bij bewustzijn. Wat hij precies heeft opgelopen, is niet bekend.

Altmaier gaf een toespraak bij een techbeurs in Dortmund. Nadat hij klaar was, struikelde hij van de trap. Daarop kwam hij hard op de vloer terecht.

Na de val werd de zaal ontruimd en schoten medewerkers van de beurs Altmaier te hulp. Daarna werd hij door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.