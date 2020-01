Duitse minister naar Libië voor gesprek met krijgsheer Haftar

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas is donderdag naar het Libische Benghazi gereisd voor overleg met de krijgsheer Khalifa Haftar. Maas doet dit ter voorbereiding van de top over het conflict in Libië die zondag in Berlijn wordt gehouden.

Haftar belegert de hoofdstad Tripoli al maanden met zijn Libische Nationale Leger (LNA). In Tripoli huist de door de VN erkende regering van premier Fayez al-Serraj. Haftar erkent de regering van Serraj niet.

Duitsland heeft alle betrokken partijen uitgenodigd in Berlijn. Eerder probeerden Italië, Rusland en Turkije al om een wapenstilstand te bewerkstelligen in het land.

„Onze boodschap is helder. Dit conflict kan militair door niemand worden gewonnen”, aldus Maas. „De top in Berlijn is de beste kans om iets te bereiken in het vredesproces. Ik hoop dat de strijdende partijen van deze mogelijkheid gebruikmaken om de toekomst van Libië weer in eigen hand te nemen.”