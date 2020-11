Duitse minister moet aftreden na aanschaf wapen

Een Duitse minister is afgetreden omdat hij een wapen heeft gekocht bij een handelaar die banden heeft met extreemrechts. Het gaat om de minister van Binnenlandse Zaken van de Noord-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. De christendemocraat Lorenz Caffier is een partijgenoot van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en was in de deelstaat ook vicepremier.

De premier van de deelstaat had Caffier afgelopen weekeinde opgeroepen helderheid te verschaffen over de omstreden aankoop van het jachtgeweer. De minister verklaarde bij zijn vertrek dat hij door de affaire zijn autoriteit heeft verloren. De afgelopen dagen zouden een ondraaglijke last zijn geweest. Volgens hem was hij niet op de hoogte van de achtergrond van de handelaar.

Caffier wil wel zijn zetel in het regionale parlement behouden, melden Duitse media. Hij was veertien jaar minister.