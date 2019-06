Duitse minister: mensen redden niet crimineel

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft de Italiaanse autoriteiten bekritiseerd wegens hun optreden tegen de reddingsboot van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch. „Reddingen op zee mogen niet worden gecriminaliseerd”, twitterde de SPD-politicus zaterdag.”Het redden van mensenlevens is een humanitaire plicht”. Maas vindt dat de Italiaanse justitie deze zaak snel moet oplossen.

De Sea-Watch 3 meerde vrijdagnacht na meer dan twee weken op open zee zonder toestemming aan in de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa. Kapitein Carola Rackete werd meteen gearresteerd en het schip, dat veertig migranten aan boord had, in beslag genomen. Waar de vluchtelingen naartoe gaan, wordt volgens het Duits ministerie van Binnenlandse Zaken momenteel op Europees niveau geregeld.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zag in een conflict tussen de Sea-Watch 3 en een vaartuig van de Italiaanse politie het bewijs dat de reddingswerkers op de Middellandse Zee criminelen zijn. „Ze hebben hun masker afgezet: Het zijn misdadigers”, aldus de leider van rechts-populistische partij Lega.