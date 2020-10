Duitse minister gealarmeerd over ‘coronasprong’

De Duitse minister Jens Spahn van Volksgezondheid slaat alarm over de „zorgwekkende sprong” in het aantal coronabesmettingen. De gezondheidszorg is nog niet overbelast, zei hij op een persconferentie in Berlijn. „We willen een exponentiële stijging voorkomen. Als we met 80 miljoen mensen samenwerken, zullen de kansen van het virus dramatisch afnemen.”

De bewindsman wees erop dat de verslechterde situatie in Europa een risico vormt voor Duitsland, maar verwacht niet dat de grote aantallen van afgelopen voorjaar weer terugkomen. Spahn was kritisch over de „onwetende benadering” van sommige burgers tegenover de epidemie. Hij prees de autoriteiten in de hoofdstad, waar in sommige districten veel infecties voorkomen, voor het verder beperken van het nachtleven en sociale verkeer.

In Duitsland is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus fors toegenomen, meldde het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse staatsinstituut voor volksgezondheid, eerder op de dag. Er zijn 4058 nieuwe gevallen geconstateerd, ruim 1200 meer dan de 2828 nieuwe coronabesmettingen die woensdag waren gemeld. Het totaalaantal besmettingen in Duitsland komt daarmee op 310.144.

Er werden in Duitsland 16 nieuwe sterfgevallen als gevolg van Covid-19 opgetekend. Dat zijn er net zoveel als een dag eerder. Het totale dodental komt daarmee op 9578.

Het instituut sluit niet uit dat het aantal nieuwe gevallen de komende weken oploopt tot 10.000 per dag. Ook RKI-hoofd Lothar Wieler is zeer bezorgd en riep landgenoten op zich aan de regels te houden.