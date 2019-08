Duitse militair mag gratis met de trein

In Duitsland mogen militairen in uniform vanaf 1 januari gratis reizen met de trein. De Duitse krijgsmacht betaalt daarvoor 4 miljoen euro per jaar aan Deutsche Bahn, zo zijn de betrokken ministeries met de spoormaatschappij overeengekomen.

De regeling is een teken van waardering voor het werk dat militairen doen. „Onze militairen zetten zich iedere dag met gevaar voor eigen leven in voor ons land, of het nu gaat om branden, sneeuwchaos of overstromingen of om gevaarlijke uitzendingen”, zegt minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer.

Bovendien, zegt fractieleider Alexander Dobrindt van de CSU, is de zichtbaarheid van militairen in uniform goed voor het gevoel van veiligheid van de burger.